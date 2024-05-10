Eurovision 2024’e damga vuran anlar! Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 May 2024 17:38 - Güncelleme : 10 May 2024 17:40
Eurovision 2024 şarkı yarışmasında Yunanistan'ı temsil edecek şarkıcı Marina Satti, İsrailli yarışmacı Eden Golan'ın basın toplantısı sırasında konuşurken uykuya dalarak protesto etti.
Yunanistan şarkıcı Marina Satti'nin mimikleri sosyal medyada İsrail protestosu olarak yorumlandı. Golan ise dün akşamki performansı sırasında Filistin protestoları ile karşılaşarak sahneden apar topar inmek zorunda kaldı.
YUNAN ŞARKICIDAN İSRAİL PROTESTOSU
Eurovision 2024'te Yunanistan adına yarışan Marina Satti İsrail'i temsil eden yarışmacı Golan'ın konuşması sırasında esneyerek kafasını masaya koyması protesto olarak yorumlandı. Sosyal medyada video dikkat çekerken, Eden Golan dün akşamki performansı sırasında "Özgür Filistin" sloganları atılarak tepki görmüştü. Tepkiler karşısında şaşıran Golan sahneden apar topar inmek zorunda kalmıştı.
Kaynak: TGRT Haber