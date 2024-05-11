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Eurovision'dan İsrailli sanatçı Eden Golan'a üst düzey koruma! Polis havada karada

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
11 May 2024 17:38 - Güncelleme : 11 May 2024 17:38

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finaline saatler kala yarışmacılar bir bir bir finalin yapılacağı alana gelmeye başladı. İsrailli şarkıcı Eden Golan'a ise polis koruması ve polis helikopteri eşlik etti.

Yarı final provasında sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edilirken bu akşam finali gerçekleşecek yarışmanın yapılacağı alana giden İsrailli şarkıcı Eden Golan'a koruma ordusu eşlik etti. 

EDEN GOLAN'A KORUMA ORDUSU EŞLİK ETTİ 

Sertap Erener'in de yıllar sonra sahne aldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali bu akşam yapılacak. Finale saatler kala Hollanda’yı temsil eden Joost Klein Eurovision’dan diskalifiye edilirken, prova süresince protesto edilen İsrailli Eden Golan alana polis koruması ve polis helikopteri eşliğinde gitti.

Eurovision'dan İsrailli sanatçı Eden Golan'a üst düzey koruma! Polis havada karada - 1. Resim

YARIŞMACI DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ 

Klein'ın final yarışmasından diskalifiye edildiği bildirilen açıklamada, "İsveç polisi, yapım ekibinden bir kadın üyenin perşembe gecesi yarı finaldeki performansı sonrasında yaşanan olayın ardından yaptığı şikayeti araştırdı. Hukuki süreç devam ederken yarışmaya devam etmesi uygun değil. Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz. Güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya kararlıyız" ifadeleri kullanıldı. 

Eurovision'dan İsrailli sanatçı Eden Golan'a üst düzey koruma! Polis havada karada - 2. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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