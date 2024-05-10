Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Eurovision'un unutulmaz ismi Şebnem Paker, hayatını tamamen değiştirdi

Eurovision'un unutulmaz ismi Şebnem Paker, hayatını tamamen değiştirdi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 May 2024 15:52 - Güncelleme : 10 May 2024 15:52
Eurovision&#039;un unutulmaz ismi Şebnem Paker, hayatını tamamen değiştirdi

Mayıs ayında İsveç Malmö’de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması finali öncesinde, tarihimizde unutulmaz bir performans sergileyerek 3. olan Şebnem Paker'in değişen hayatı dikkat çekti. Muğla'ya taşınan Paker, öğretmenlik yapmaya başladı.

2003 yılında ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla Eurovision’da Türkiye’ye birincilik getiren Sertab Erener bu yılki yarışmada konuk sanatçı olarak sahne aldı. Sertab Erener'in başarısıyla beraber 1997 yılında Dinle adlı parçayla 3. olan Şebnem Paker'in değişen hayatı sosyal medyada gündem oldu. 

EUROVISION'UN YILDIZI ŞEBNEM PAKER'İN BAMBAŞKA HAYATI 

Son günlerde Eurovision Şarkı Yarışması gündemde yer alırken, 1997 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Dinle" isimli şarkı ile Türkiye'ye üçüncülüğü kazandıran Şebnem Paker'in değişen hayatı dikkat çekti. Muğla'nın Milas ilçesindeki bir okula müzik öğretmeni olarak atanan Şebnem Paker, “Finaller için iki ayrı parça seslendirmiştim, ben diğer parçaya daha çok yükselmiştim ama Dinle finale kaldı. Birinci olmak çok şaşırtmıştı beni. Çünkü alışık olduğumuz Eurovision şarkılarından çok farklıydı, insanların kabullenebileceğini düşünmemiştim açıkçası” demişti. 

Eurovision'un unutulmaz ismi Şebnem Paker, hayatını tamamen değiştirdi - 1. Resim

Eurovision'un unutulmaz ismi Şebnem Paker, hayatını tamamen değiştirdi - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...