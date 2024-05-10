Eurovision'un unutulmaz ismi Şebnem Paker, hayatını tamamen değiştirdi

10 May 2024 15:52 - Güncelleme : 10 May 2024 15:52

2003 yılında ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla Eurovision’da Türkiye’ye birincilik getiren Sertab Erener bu yılki yarışmada konuk sanatçı olarak sahne aldı. Sertab Erener'in başarısıyla beraber 1997 yılında Dinle adlı parçayla 3. olan Şebnem Paker'in değişen hayatı sosyal medyada gündem oldu.

EUROVISION'UN YILDIZI ŞEBNEM PAKER'İN BAMBAŞKA HAYATI

Son günlerde Eurovision Şarkı Yarışması gündemde yer alırken, 1997 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Dinle" isimli şarkı ile Türkiye'ye üçüncülüğü kazandıran Şebnem Paker'in değişen hayatı dikkat çekti. Muğla'nın Milas ilçesindeki bir okula müzik öğretmeni olarak atanan Şebnem Paker, “Finaller için iki ayrı parça seslendirmiştim, ben diğer parçaya daha çok yükselmiştim ama Dinle finale kaldı. Birinci olmak çok şaşırtmıştı beni. Çünkü alışık olduğumuz Eurovision şarkılarından çok farklıydı, insanların kabullenebileceğini düşünmemiştim açıkçası” demişti.