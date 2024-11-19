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Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil canlı yayın açtı! Tek cümleyle sitem etti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 13:51 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:15

Yasa dışı bahse teşvik etme suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil TikTok'ta canlı yayın açtı. Arkadaşlarına selamlar veren Mehmet Ali Erbil gelen sorulara da cevap verdi. Oldukça keyifsiz görünen Mehmet Ali Erbil, takipçilerine "En kötüsü de ev hapsi" dedi.

Aralarında Mehmet Ali Erbil​ ve Serdar Ortaç​'ın da olduğu 20 şüpheli yasa dışı bahis​ soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ev hapsi cezasına çarptırıldı. Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan iki isimden Mehmet Ali Erbil, Tiktok​ hesabından canlı yayın açtı. 

MEHMET ALİ ERBİL CANLI YAYIN AÇTI 

TikTok'ta 600 binden fazla takipçisi bulunan Mehmet Ali Erbil, ev hapsinde canlı yayın açmaya da devam etti. Alışamadım şarkısı eşliğinde takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Mehmet Ali Erbil, sitemde bulundu. Ev hapsinin zor olduğunu belirten Erbil, “En kötüsü de ev hapsi” ifadelerini kullandı.

Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil canlı yayın açtı! Tek cümleyle sitem etti, - 1. Resim

Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla Serdar Ortaç ile beraber ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil'i eski menajeri Stelyo Pipis ziyaret etti. Günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil, "35 yıllık dostum" notunu düştü.

Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil canlı yayın açtı! Tek cümleyle sitem etti, - 2. Resim

Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil canlı yayın açtı! Tek cümleyle sitem etti, - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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