Ev hapsindeki Serdar Ortaç 18 yaşına seslendi! 'Şöhret olmasaydım bunlar olmayacaktı'

23 Kasım 2024 13:19 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 13:47

Ev hapsindeki Serdar Ortaç, sosyal medya hesabında 18 yaşına ait bir karesinin yayınlayarak kendisiyle dertleşti. Gençliğine seslenen ünlü şarkıcı, "Şöhret olmasaydım bunlar olmayacaktı" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Aralarında Mehmet Ali Erbil​ ve Serdar Ortaç​'ın da bulunduğu 20 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ev hapsine çarptırıldı. Serdar Ortaç 18 yaşına seslendi!

'ÜNİVERSİTEYİ BİTİRSEYDİM...'

Ev hapsinde bulunan Ortaç, paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Geçen günlerde ilk otomobilinin fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, bu kez 18 yaşına ait bir kareyi paylaştı ve kendiyle dertleşti. Ünlü şarkıcı, gençlik fotoğrafını şu sözlerle yayınladı: "Bu resimdeki Serdar'a birkaç şey söylemek istiyorum. Bu resimde 18 yaşındayım.

'İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLACAKTIM'

Bilkent Üniversitesi'ni kazandım, oraya gittim. Üniversiteyi bitirmedim, döndüm. Sonra şarkıcı oldum ve herkesin bildiği gibi yaşadım. Üniversiteyi bitirseydim, meslek sahibi olup İngilizce öğretmeni olsaydım, şöhret olmasaydım başıma hiçbir şey gelmeyecekti. Ne kumarı bilecektim ne başka bir şey... Zaten başka bir şeyim yok. İçkim de artık bitti, sigarayı da bıraktım. Fark etmez yani bunların hiçbiri olmayacaktı.

'RABBİM BÖYLE NASİP ETMİŞ'

Huzurlu, güzel bir evlilik yapacaktım. Çocuklarıma bakacaktım, emekli olup Allah katına çıkacaktım. Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Bunların hepsinde hata benim tabii. Böyle yazılmış, rabbim böyle karar vermiş. Öbür türlü 3 bin tane şarkı da olmayacaktı"