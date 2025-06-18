Eva Mendes, Türkan Şoray'ı öve öve bitiremedi

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes, Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ile ilgili paylaşımda bulundu. Mendes, bu kez Türkan Şoray'ı öve öve bitiremedi.

Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes, Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın başrollerinde yer aldığı 1970 yapımı "Arım, Balım, Peteğim" filminden bir kesit paylaşarak, Türkan Şoray'a olan hayranlığını dile getirmişti.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ, TÜRKAN ŞORAY'IN DANSINA HAYRAN KALDI

Eva Mendes, 2023'teki paylaşımında; "Sigara içmeyin ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar" notunu düşmüştü. Eva Mendes, bu kez de 1969'de çekilen 'Aşk Mabudesi' adlı filmde Türkan Şoray'ın dans sahnesini paylaştı.

Eva Mendes; Türk Sineması'nın Sultanı'nın dans ettiği sahneye; "Eşsiz" notunu da ekledi. Eva Mendes'in paylaşımı Türk takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Sinem Kobal da "Kraliçe" yorumunu yaptı. Burcu Esmersoy da yorum yapmadan geçemedi.