Evinde kaza geçiren Nadide Sultan hastanelik oldu

06 Şubat 2025 14:06 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:06

Şarkıcı Nadide Sultan son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu. Kilyos'taki evinde temizlik yaparken kaza geçiren Nadide Sultan, kanlar içinde kaldı. Dudağı patlayan şarkıcı korku dolu anlarını paylaştı.

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Konyalım şarkısıyla beğeni toplayan Nadide Sultan, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Dudağı patlayan Sultan 'Dudağım yarıldı. Umarım dikiş atılmaz' dedi.

NADİDE SULTAN TALİHSİZ BİR KAZA GEÇİRDİ

Kanlar içinde kalan Nadide Sultan, "Dudağım yarıldı. Doktor 'dikiş atacağız' dedi. Umarım atmaz, atarsa iz kalır diye korkuyorum. Görünmez kaza işte. Bu dolabını kadın temizleyemiyor diye ben giriştim" diyerek hastaneye giderken son halini takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde konser için New York’a giden Nadide Sultan evsizlere yemek dağıttı. Alkış toplayan hareketi sonrası New York'ta evsiz insanlarla yakından ilgilendi. Sultan, “Sanat sadece sahnede değil, hayatın içinde de olmalı. Bu insanların hayata tutunmalarına destek olmalıyız” dedi.