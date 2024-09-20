Evlenmeleri bekleniyordu! Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan ayrıldı

20 Eylül 2024 13:57 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 13:57

Hercai dizisinde oynadığı Miran Aslanbey rolüyle beğeni toplayan oyuncu Akın Akınözü, yıllardır beraber olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ayrılık kararı aldı.

Payitaht Abdülhamid, Kaderimin Oyunu, Hercai, Tuzak ve Yaban Çiçekleri gibi oyuncu​ Akın Akınözü, özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir Sandra Pestemalciyan ile beraber olan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrılık​ kararı aldı. Çiftin önümüzdeki yaz evlenmesi bekleniyordu.

EVLENMELERİ BEKLENİYORDU

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden oyuncu Akın Akınözü'nün uzun yıllardır beraber olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde evlilik​ sorularına, “Zaten evli gibiyiz.” şeklinde cevap veren Akın Akınözü'nün ayrılık haberi sevenlerini üzdü.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

22 Eylül 1990 Ankara doğumlu, Akın Akınözü, 2015 yılında oyunculuğa başladı. Hercai, Kaderimin Oyunu, Tuzak dizilerindeki rolleri ile Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Latin Amerika ülkeleri ve Rusya'da tanınmıştır. Oyuncu son olarak Yaban Çiçekleri dizisinde Kılıç rolüyle ekranda yer aldı.