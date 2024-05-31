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Evlenmeleri bekleniyordu! Yasemin Kay Allen, FBI ajanı Erdal Kaya'dan ayrıldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 09:33 - Güncelleme : 31 May 2024 09:34
Evlenmeleri bekleniyordu! Yasemin Kay Allen, FBI ajanı Erdal Kaya&#039;dan ayrıldı

Son olarak Bahar dizisinde rol alan Yasemin Kay Allen, bir süredir sevgili olduğu FBI ajanı Erdal Kaya ile sessiz sedasız ayrıldı. Ünlü çift sosyal medyadan birbirini sildi.

Bahar dizisinde Dora karakteriyle yer alan Yasemin Kay Allen, bir süredir Amerika’da yaşayan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Çiftin dün ayrıldığı öne iddia edildi.

YASEMİN KAY ALLEN VE ERDAL KAYA AYRILDI 

Merhamet, Muhteşem Yüzyıl, Menajerimi Ara ve Dokuz Oğuz gibi yapımlarda yer alan Yasemin Kay Allen, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla FBI ajanı Erdal Kaya ile sevgili olduğu duyurmuştu. Ailelerin tanıştığı ilişkinin bittiği öne sürüldü. Çifti tüm fotoğraflarını kaldırıp birbirini takipten çıktı.

Evlenmeleri bekleniyordu! Yasemin Kay Allen, FBI ajanı Erdal Kaya'dan ayrıldı - 1. Resim

Evlenmeleri bekleniyordu! Yasemin Kay Allen, FBI ajanı Erdal Kaya'dan ayrıldı - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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