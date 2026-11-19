Ünlü oyuncu Evliya Aykan, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ye girişini ve Yılmaz Erdoğan’la yollarının kesiştiği günleri anlatan Aykan’dan yıllar sonra gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isim Yılmaz Erdoğan’ı halı saha da sakatladığını itiraf eden Aykan, sosyal medyada da kısa süre de dikkatleri üzerine çekerek dikkatleri üzerine çekti.

EVLİYA AYKAN'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ye geniş kitlelerce tanınan Evliya Aykan, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılmasının ardından yıllar sonra yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isim Yılmaz Erdoğan’la tanıştığı günlerden başlayarak hayat hikayesinden de söz etti.

Oyunculuk yolculuğunun en zor anlarından birini anlatan Evliya Aykan, Yılmaz Erdoğan’ın karşısında çıktığı ilk seçmelerde beklediği tepkileri almadığını itiraf etti. Usta isim Yılmaz Erdoğan’ın Evliya Aykan’ı izledikten sonra söylediği sözü açıkladı.

Yılmaz Erdoğan’ın kendisine “Van Devlet Tiyatrosu’na dönsün, sopa yutmuş gibi.” sözlerini kullandığını ifade eden Aykan, o dönemlerde yapılan eleştirinin dönüm noktası olduğunu belirtti. Aykan, o günlerdeki anını şimdilerde daha sakin anlatırken “O zaman çok ağır geliyor ama bir yerden de tokat yemek gerekiyor.” dedi.

Yılmaz Erdoğan ile ilk başlarda ilişkilerinde pek iyiye gitmediğini de ifade eden Evliya Aykan, usta isimle yaptığı halı saha maçında istenmeyen durumlarında meydana geldiğini açıkladı.

YILMAZ ERDOĞAN'I HALI SAHADA SAKATLAMIŞ!

Onedio’nun haberine göre, Evliya Aykan Çok Güzel Hareketler Bunlar sürecinden söz ederken Yılmaz Erdoğan’la aralarındaki iletişimin ilk başlarda iyiye gitmediğini anlatırken Yılmaz Erdoğan’la yaptıkları bir halı sahasından da söz ederken orada yaşanan bir olayı da paylaşmayı ihmal etmedi.

Evliya Aykan’ın anlattığına göre, Yılmaz Erdoğan ve arkadaşları halı sahada futbol oynarken kendisi sahanın kenarında oturduğunu ancak o sırada topun da Yılmaz Erdoğan’a geldiğini ve kendisinin de çarpışma olmaması için kenara çekilmek istemesiyle sakatlığın meydana geldiğini açıkladı.

“Ama ben de beni sevmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım” diyen Evliya Aykan, Yılmaz Erdoğan’ın da ona çarpmamak için aynı yönde ilerlemesiyle üstünden takla attığını ifade etti. Yaşanan bu olayın ardından Yılmaz Erdoğan’ın kendisinden uzaklaştırmak istediğini esprili bir dille anlatan Aykan, “Adam sonunda 'Bu çocuk gözüme görünmesin’ noktasına geldi” diyerek iletişimlerinin de zamanla düzeldiğini açıkladı.