Evrim Alasya 'Ekibin üstünde kara bulutlar dolaşıyor' sözlerine verdiği cevapla alkışları topladı

23 May 2024 09:58 - Güncelleme : 23 May 2024 10:03

Kızılcık Şerbeti oyuncularından Sıla Türkoğlu'nun ehliyetini kaptırması, Feyza Civelek'in uyuşturucu satın alırken yakalanması ve son olarak Müjde Uzman'ın yaşadığı sağlık sorunları sonrası 'Ekibin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor' iddiaları gündeme geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARINA SAHİP ÇIKTI

Kızılcık Şerbeti oyuncu Rahimcan Kapkap ve Evrim Alasya kitap okumayı özendirmek için düzenlenen etkinliğe destek verdi. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Evrim Alasya, "Kızılcık Şerbeti oyuncuları üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Feyza Hanım'ın ayrı, Sıla Hanım'ın, Doğukan Bey'in ayrı. Bu sebeple mi bugün burada yoklar?" sorusuna "Biz finale doğru gittiğimiz için çok kaos bir hafta geçiriyoruz. O yüzden birçoğunun seti bitmedi. Buraya yetişemediler. Rahimcan'ın seti yoktu ben de zar zor yetişebildim. Yoksa bütün ekip olarak bugün burada olacaktır. Şuan konumuz tamamen kitap. Bunları konuşmaya hiç gerek yok" dedi.