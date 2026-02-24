Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı

Evrim Alasya ile Kerem Alışık iki yıllık beraberliklerini sonlandırma kararı aldı. İkilinin neden ayrıldığı merak edilirken, Kerem Alışık'ın sosyal medya hesabından bir kadının fotoğrafını yanlışlıkla paylaşması ipleri tamamen kopardı.

EVRİM ALASYA İLE KEREM ALIŞIK'IN AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Kerem Alışık'ın sosyal medyada bir kadının fotoğrafını yanlışlıkla yeniden paylaşmasının ardından Evrim Alasya, eski sevgilisine; "Yakışır" yazarak göndermede bulundu. İkilinin bu sebeple tartıştığı ve ilişkilerini tamamen bitirme kararı aldığı iddia edildi.

EVRİM ALASYA İLE KEREM ALIŞIK'IN BAŞROLÜNDEKİ TİYATRO OYUNCU İPTAL EDİLDİ

1,5 yıldır beraberlik yaşayan Kerem Alışık ve Evrim Alasya çifti yollarını ayırdı. Kulislerden sızan bilgilere göre kapalı gişe oynanan “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda da başrolü paylaşan ikili yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle 15 gün önce yollarını ayırdı.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın zaman zaman küsüp barıştıkları da gündeme geliyordu. Bu arada gelen yeni bilgilere göre “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununun yeni temsilleri iptal edildi.

KEREM ALIŞIK KAÇ YAŞINDA

5 Haziran 1960 doğumlu Kerem Alışık, Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu, Attila İlhan'ın yeğeni olan oyuncu günümüze kadar birçok film ve televizyon dizilerinde rol aldı.

EVRİM ALASYA KAÇ YAŞINDA

2 Ağustos 1979 İzmir doğumlu Evrim Alasya, Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır. Güneşin Kızları ve Kızılcık Şerbeti dizilerinde popüler olmuştur.