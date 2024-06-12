Evrim Alasya, 'Oyuncu tokatladı' iddialarına sert çıktı! İlk kez bu kadar sinirlendi

12 Haziran 2024 11:16 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:17

Başrolünde Sibel Taşçıoğlu, Ceren Yalazoğlu, Sıla Türkoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakteriyle yer alan Evrim Alasya kendisi hakkında iddialarda bulunan kişiye cevap verdi. Alasya'nın bir oyuncuyu tokatladığı ve set çalışanını tartakladığı iddia edilirken, oyuncu kanıt istedi.

EVRİM ALASYA'DAN TOKAT TEPKİSİ

Son günlerde verdiği röportajla adından söz ettiren Evrim Alasya, kendisi hakkında daha önce bir oyuncuyu tokatladığını iddia etti. Evrim Alasya iddialara 'hem sizden hem de tokatladığım kişiden cevap bekliyorum' sözleriyle cevap verdi.

İddialarına devam eden kullanıcı, 'Akrep dizisi setinde kostüm ekibinden bir kızı "beni bilerek çirkin göstermek için kötü giydiriyorsun" gerekçesiyle tartaklayıp, şiddet uyguladığınız, Güneşin Kızları setinde makyaj ekibinden birinin yüzüne pudra atmışlığınız olduğu söyleniyor, bu kadarına hakimim, siz buyurun..' demesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Alasya, 'Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil! Ne güzel dünyanız var sizin duydum yazayım! Bana ispatlarınla gel kime vurmuşum yoksa mahkemede görüşeceğiz!' diyerek diyerek cevap verdi.