Exxen'den ayrılan Hasan Can Kaya'ya teklif yağıyor

Hasan Can Kaya geçen günlerde sürpriz bir kararla açılışından beri ekran yüzü olduğu Exxen platformundan ayrılmıştı. Şu günlerde Çeşme’de tatilde olan isme teklif yağıyor.

YAPIMCILAR HASAN CAN KAYA'NIN PEŞİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Konuşanlar” programıyla izlenme rekorları kıran Hasan Can Kaya geçen günlerde sürpriz bir kararla Exxen'den ayrıldığını duyurmuştu. Şu günlerde Çeşme’de tatilde olan başarılı komedyene teklif yağıyor.

Hasan Can Kaya’ya ülkemizin önde gelen dijital platformlarından hangisiyle anlaşacağı büyük merak konusu. Hasan Can Kaya, tatilin ardından kararını verecek.

"EN UFAK BİR VEFA BORCUM YOK"

Bu soru karşısında bir hayli gerildiği gözlenen Hasan Can Kaya, kimsenin torpili ile bir yere gelmediğini belirterek, "Alakası yok. Her şey kayıtlı.Exxen'e geçtiğimde 7 milyon 700 bin abonem vardı. İzlenmem 19 milyondu. Bölüm başı 11 milyon izlenmem vardı. Hatta tam tersi. Acun abiye geçince ben 30 bin linç Yedim. Geçtiğimizde şubat ayında 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim. En ufak torpil yok üstümde... Bu sebeple en ufak bir vefa borcum yok" demişti.