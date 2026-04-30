Eylül Tumbar Aşk Adam Adil Yıldırım'ın programına konuk oldu. Programda özellikle cinsiyet rolleri üzerine gelen sorulara dikkat çeken cevaplar veren Tumbar, 'Ne kadar erkek egemen gözükse bile kadınların domine ettiği bir yerde yaşıyoruz' diyerek hem Adil Yıldırım'ı hem de izleyenleri şaşırttı. İşte Eylül Tumbar'dan çok konuşulan 'Kadın' çıkışı...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eylül Tumbar'dan şaşırtan 'Kadın' çıkışı: Erkek egemen değil kadın domine bir sistemde yaşıyoruz! Eylül Tumbar, katıldığı bir programda yaptığı 'Erkek egemen değil, kadın domine bir sistemde yaşıyoruz' açıklamasıyla gündeme geldi. Eylül Tumbar, ilişki koçu Adil Yıldırım'ın programına konuk oldu. Tumbar, dışarıdan bakıldığında erkek egemen gibi görünen dünyanın aslında kadınların domine ettiği bir sistemde yaşadığını savundu. Bu açıklamalarıyla hem Adil Yıldırım'ı hem de izleyenleri şaşırttı. Tumbar'ın bu çıkışı sosyal medyada geniş yankı buldu. Eylül Tumbar, 19 Ağustos 2002'de İzmir'de doğdu ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nde eğitim aldı. Netflix yapımı 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisindeki Bambi rolüyle ve 'Kendi Düşen Ağlamaz' dizisindeki rolüyle tanınıyor.

EYLÜL TUMBAR'DAN ŞAŞIRTAN KADIN ÇIKIŞI!

Genç oyuncu Eylül Tumbar, ilişki koçu Adil Yıldırım’ın programında toplumsal yapıya dair ezber bozan açıklamalarıyla bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın dışarıdan bakıldığında her ne kadar erkek egemen bir düzene sahipmiş gibi göründüğünü söyleyen Tumbar, aslında kadınların domine ettiği bir sistemde yaşadığımızı savundu.

Bu çarpıcı çıkışıyla kadınların hayatın her alanındaki etkin gücüne vurgu yapan Tumbar, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

ERKEK EGEMEN DEĞİL, KADIN DOMİNE BİR SİSTEMDE YAŞIYORUZ

Genç oyuncu Eylül Tumbar, toplumsal yapının görünmeyen yüzüne adeta ışık tuttu. Tumbar 'Erkek egemen değil, kadın domine bir sistemde yaşıyoruz' çıkışıyla ezberleri tamamen bozdu.

Dünyanın dışarıdan bakıldığında maskülen bir düzenin hakimiyetindeymiş gibi algılandığını söyleyen güzel oyuncu aslında iplerin kadınların elinde olduğunu savundu. Aşk Adam Adil Yıldırım’ın programında dile getirilen bu iddialı analiz, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

EYLÜL TUMBAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eylül Tumbar 19 Ağustos 2002 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Eğitimini İmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nde okumuştur.

Eylül Tumbar Netflix yapımı olan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinde Bambi rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Ayrıca Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alarak adından söz ettirmiştir.