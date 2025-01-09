Ezgi Mola gönderme mi yaptı? Enis Arıkan'dan iddialara cevap geldi

09 Ocak 2025 15:08 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:08

Ezgi Mola'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım bir dönem arasından su sızmadığı Enis Arıkan'a gönderme olarak yorumlanmıştı. Enis Arıkan konuyla ilgili konuşarak, "Biz birbirimize öyle şeyler yapmayız" dedi.

Arkadaşlıkları parmakla gösterilen Enis Arıkan ile Ezgi Mola'nın arası açılmış ve iki ünlü isim yan yana gelmemeye dikkat etmişti. Geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan Ezgi Mola'nın bir dönem yakın arkadaşı olan Enis Arıkan'a gönderme yaptığı iddia edilmişti. Enis Arıkan ilk kez bu iddia hakkında konuştu.

EZGİ MOLA, ENİS ARIKAN'A GÖNDERME YAPTI MI?

Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu ile muhabirlerin sorularını cevapladı. Ezgi Mola'nın paylaşımı hakkındaki soruya cevap veren Enis Arıkan, “Ezgi öyle bir şey yapmaz asla. Başka birine yapmıştır büyük ihtimal benimle alakası olamaz. Biz birbirimize öyle şeyler yapmayız. Sakın, hiç düşünmeyin bile. Barış sağlanır sağlanmaz ama birbirimize göndermeler yapmayız.” diyerek eski dostuna sahip çıktı.

Ezgi Mola, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım, Enis Arıkan'a gönderme olarak yorumlanmıştı.