Ezgi Mola, Gupse Özay'a servet değerinde hediye taktı! Sosyal medyada espriler peş peşe geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:34
Gupse Özay 40’ncı yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Eşi Mustafa Aksakallı ile kutlamaya katılan Ezgi Mola, yakın arkadaşına tam altın taktı. Sosyal medya kullanıcıları, "Herkese Ezgi Mola gibi arkadaş nasip olsun" tarzında yorumlar yağdırdı.
Gupse Özay'ın doğum günü partisine Sarp Apak'ın eşi Bengi Apak ve Ezgi Mola’nın da dahil olduğu bir arkadaş grubu katıldı. Oğlunu kucağına aldıktan sonra organizasyonlara katılmayan Ezgi Mola, Gupse Özay'ı bu gününde yalnız bırakmadı. Yakın arkadaşına tam altın takan Ezgi Mola, sosyal medyanın diline düştü.
EZGİ MOLA'DAN GUPSE ÖZAY'A TAM ALTIN
Arkadaşları Gupse Özay için çelenk hazırlarken, hediyeler de bir o kadar çok konuşuldu. Ezgi Mola, Gupse Özay'a kutlamada, 17 bin TL değerinde tam altın hediye etti. Sosyal medyada herkes, "Rabbim bize de böyle arkadaş nasip etsin", Ben de Ezgi Mola'yı doğum günüme çağıracağım" gibi yorumlarda bulundu.
Kaynak: tgrthaber.com