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 | Dilek Ulusan

Ezgi Mola küs olduğu Enis Arıkan ile ilgili konuştu

Bir dönem yakın arkadaş olan Ezgi Mola ile Enis Arıkan birbirine küsmüş ve sosyal medyadan yaptıkları imalı paylaşımlarla da çok konuşulmuşlardı. Ezgi Mola, ilk kez Enis Arıkan ile neden küstüğü hakkında konuştu.

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Ezgi Mola küs olduğu Enis Arıkan ile ilgili konuştu
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 09:50

Üniversite yıllarında tanışan ve çok yakın arkadaş olan Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın aralarının bozulduğu iddia edildi. Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın doğumunda hastaneye gitmemesiyle ikilinin arasının bozulduğu iddia edildi. Ezgi Mola geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımın Enis Arıkan'a gönderme olmadığını belirterek küslük hakkında konuştu.

EZGİ MOLA, ENİS ARIKAN HAKKINDA KONUŞTU

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ezgi Mola, yurt dışından gelen kuzenleriyle birlikte yemek yediğini ve yeni projesinin güzel gittiğini söyledi. Ezgi Mola bir dönem yakın arkadaşı olan Enis Arıkan ile aralarının açılmasının nedeni olarak Arıkan'ın doğumuna gitmemesi ileri gösterildiği iddiaları hakkında; "Ben herhangi bir şey söylemek istemem, onunla hiç alakası yok" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola'nın sosyal medyadan yayımladığı "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle arkadaşı" şeklindeki manidar mesajı, bir süredir küs olduğu Enis Arıkan'a gönderme olarak yorumlanmıştı. Mola, konuyla ilgili olarak; "Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok. Öyle şeyler yapmayı seven biri değilim, çok ayıp bulurum" dedi.

Ezgi Mola, Enis Arıkan ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna ise "Orası bana kalsın ama ben çok şükür her şeyim yolunda, mutluyum. Herkes iyi olsun, herkesin işi rast gitsin" yanıtını verip konuyu kapattı.

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