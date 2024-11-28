Ezgi Mola oğlu Can'ı paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı

28 Kasım 2024 17:36 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:36

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Ezgi Mola 2023 yılında oğlu Can'ı dünyaya getirdi. Sosyal medya hesabından oğluyla pozunu paylaşan Ezgi Mola'ya yorum yağdı.

İşletmeci Mustafa Aksakallı​ ile evli olan Ezgi Mola​, oğlunu kucağına aldıktan sonra ekranlara ara verdi. Vaktinin bir çoğunu oğluyla geçiren Ezgi Mola, yeni karesiyle beğeni topladı.

EZGİ MOLA'DAN OĞLU CAN İLE YENİ PAYLAŞIM

Zamanının çoğunu oğlu Can ile geçiren Ezgi Mola, yeni paylaşımıyla hayranlarını mest etti. Ünlü oyuncu, uçakta çektiği fotoğrafa "DJ bir plak koy da bebişimle dans edelim" notunu düştü.

Oğlunun yüzünü paylaşmayan Ezgi Mola, zaman zaman oğlunu sosyal medya​ hesabından paylaşıyor. Ezgi Mola'nın paylaşıma hayranlarından yorum yağdı. Herkes Ezgi Mola'ya "Kime benziyor" yorumu yaptı.