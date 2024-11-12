Ezgi Mola yeni projesiyle ekranlara dönüyor: Dizinin adı belli oldu

12 Kasım 2024 02:47 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 02:48

Bebeğini doğurduktan sonra ekranlara ara veren Ezgi Mola'nın yeni projesinin adı belli oldu. Bir film projesi için geçtiğimiz dönem yüzünü gösteren Mola, bu defa ana akım kanallarından birinde yer alacak.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola​, Masumlar Apartmanı​ dizisinden sonra ses getirecek bir projeyle ekranlara dönüyor. Ay Yapım​ tarafından hazırlanan "Yeni Bir Gün" isimli dizinin detayları şekillenmeye başladı.

Dizinin başrolünde yer alması için Ezgi Mola'ya teklif götürüldü. Geçtiğimiz dönemde Disney Plus için Giray Altınok ile bir film çeken ve kısa süre önce oğlu Can’ı dünyaya getiren Mola, projeyi beğendiği ve imza aşamasında olduğu öğrenildi.

"NEHİR" KARAKTERİYLE DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Merak uyandıran senaryosuyla izleyiciyi ekrana bağlamayı hedefleyen dizide, Ezgi Mola'nın canlandıracağı Nehir karakteri, biri bebek olan üç çocuk annesi bir avukat olarak karşımıza çıkacak.

Doğum nedeniyle işine ara veren Nehir, eşi Serdar ile yaşadığı beklenmedik bir olay sonucunda hayatının alt üst olmasıyla mücadele edecek. Her bölümde seyirciye heyecan dolu anlar yaşatması planlanan "Yeni Bir Gün" dizisi için Show TV ile görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor.