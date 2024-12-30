Ezgi Mola'dan Enis Arıkan'a gönderme! Ağır sözler sarf etti

30 Aralık 2024 10:44 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:47

Üniversite yıllarında tanışan ve geçtiğimiz yıla kadar dostlukları parmakla gösterilen Ezgi Mola ve Enis Arıkan küstü. Ezgi Mola'nın sosyal medya hesabından "Herkesin var böyle arkadaşı" paylaşımıyla Enis Arıkan'a gönderme yaptığı öne sürüldü.

Dostluklarıyla parmakla gösterilen Enis Arıkan​ ile Ezgi Mola​ geçtiğimiz yıl birbirine küstü. Konu ile ilgili iki tarafta konuşmasa da Ezgi Mola'nın dün akşam yaptığı manidar paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

EZGİ MOLA'DAN ENİS ARIKAN' A MANİDAR PAYLAŞIM

Ezgi Mola'nın sosyal medya​ hesabından "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" şeklinde paylaştığı manidar gönderme bir süredir küs olduğu meslektaşı Enis Arıkan'a gönderme olarak yorumlandı.

Daha önce küslükle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Ezgi Mola'nın bu paylaşımı sosyal medyayı salladı. Her sene O Ses Türkiye Yılbaşı programına katılan Enis Arıkan, bu sene jüri koltuğunda Ezgi Mola'nın yer alması nedeniyle programa katılmadı.

KÜSLÜK​ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İki ismin küslüğünün nedeni olarak ise Enis Arıkan'ın Ezgi Mola doğum​ yaptığında ne hastane ne de eve ziyarete gitmemiş olması. Ezgi Mola'nın bebeğinin cinsiyet parti organizasyonunu dahi Enis Arıkan'ın yapması da dikkatlerden kaçmadı.