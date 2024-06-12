Ezgi Mola'ya bir ceza daha! Tazminat ödeyecek
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
12 Haziran 2024 11:40 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:40
Batman’da intihar eden 18 yaşındaki İpek Er, mektubunda Musa Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Ezgi Mola, Musa Orhan’a karşı yaptığı paylaşım sonrası yeni bir cezaya daha çarptırıldı.
18 Ağustos 2020 yılında hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Orhan'ın yargılanması devam ederken, oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapmıştı.
EZGİ MOLA'YA BİR CEZA DAHA
Kaynak: TGRT Haber
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