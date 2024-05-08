Fahriye Evcen paylaştı, Filiz Akın'dan yorum gecikmedi

08 May 2024 17:02 - Güncelleme : 08 May 2024 17:02

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen, 13,8 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla beğeni yağmuruna tutuldu. Usta oyuncu Filiz Akın 'En beğendiğim oyuncular arasında' dediği Fahriye Evcen'in karesine sitem dolu yorum yaptı.

FAHRİYE EVCEN'İN KARESİNE FİLİZ AKIN'DAN YORUM

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Fahriye Evcen, son olarak arabada çektiği karesini paylaştı. Evcen kısa sürede 90 bine yakın beğeni alırken, Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Filiz Akın'dan da yorum gecikmedi. Akın, "Güzel oyuncumuz keşke sizi bir dizi veya filmde izlesek artık. Özlem dolu sevgiler" ifadelerini kullandı.