Fahriye Evcen salon takımını yeniledi! Verdiği pozlarla sosyal medyanın diline düştü

05 Aralık 2024 09:42 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:42

Oğulları Kerem ile Karan’ı kucağına aldıktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen, son paylaşımlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Salon takımını yenileyen Fahriye Evcen, takipçilerinin diline düştü.

Burak Özçivit ile beraber Moskova’ya giden Fahriye Evcen’in aylar önce paylaştığı fotoğraf kareleri bugün sosyal medyada gündem oldu. Salonunda poz veren Fahriye Evcen, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

FAHRİYE EVCEN YİNE SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Her paylaşımı sosyal medyada olay olan Fahriye Evcen, salonunda verdiği pozlarla yine çok konuşuldu. Aylar paylaştığı fotoğraflar şimdi gündem olan Fahriye Evcen'in salonunda topuklu ayakkabı ve ceketiyle verdiği pozlara eleştiri yağdı. Oturma grubunu değiştirdiği önce sürülen Fahriye Evcen, tasarımı takipçilerden geçer not alamadı.

Sosyal medya hesabından 400 bine yakın beğeni alan Fahriye Evcen'e “Evinde deri ceket ve çizmeyle gezmek mi?”, “Eviniz güzellik salonuna benziyor”, “Fahriye Evcen yenilettiği salon takımıyla poz vermiş” gibi yorumlar yaptı.