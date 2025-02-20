Fahriye Evcen'in lüks evine yorum yağdı! Herkes hayran kaldı

Her paylaşımı olay olan Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Kazandığını gayrimenkule yatıran Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit ile beraber, geçtiğimiz yıl Bodrum'a yaptırdığı lüks villalar çok konuşuldu. İstanbul'daki evinden de paylaşım yapan Fahriye Evcen'in havuzlu, lüks villasına yorum yağdı.

Burak Özçivit ile evlendikten sonra Karan ve Kerem adında oğulları olan Fahriye Evcen son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol aldı. 2022 yılından itibaren herhangi bir dizide rol almayan Fahriye Evcen paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

FAHRİYE EVCEN'İN LÜKS EVİNE YORUM YAĞDI

Kar manzarasını paylaşan Fahriye Evcen'in lüks villası da gözler önüne serildi. 3 katlı villanın büyük havuzu da dikkat çekti. Sarıyer'de oturan Fahriye Evcen, ormanla çevrili villasının dekorasyonu için de servet harcadı. Ünlü isimlerle de komşu olan Fahriye Evcen, sık sık lüks villasında yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor.

Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde ise, oturma odasında giydiği uzun çizmeyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Gold renklerin hakim olduğu oturma odası bazı takipçileri tarafından beğenilirken, bazıları ise eleştiri yağdırmıştı.

BODRUM'A 4 VİLLA İNŞA ETTİRDİ

Bu yaz ise yatırımlarına yenilerini ekleyen Fahriye Evcen, Bodrum'da tanesi 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa ettirmişti. Tüm aşamalarıyla tek tek kendi ilgilenen Fahriye Evcen'in bu yaz çocuklarıyla beraber sık sık Bodrum'da tatil yapması bekleniyor.