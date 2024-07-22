Faik Öztürk'ün son halini görenler endişelendi! Safiye Soyman'dan sitem dolu sözler geldi

22 Temmuz 2024 11:02 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:23

Safiye Soyman, 45 gündür görmediği Faik Öztürk'ün ziyaret anını sosyal medya hesabından paylaştı. Faik Öztürk ayakta durmakta güçlük çekerken, Safiye Soyman hayat arkadaşının koluna girerek, destek oldu.

FAİK ÖZTÜRK SEVENLERİNİ KORKUTTU

Faik Öztürk, beyninde pıhtı atması sonucu felç geçirmiş ve gördüğü fizik tedavi sonucu ise sağlığına kavuşmuştu. Faik Öztürk'ün hayat arkadaşı Safiye Soyman, 45 gündür görmediği Faik Öztürk'ün ziyaret anını sosyal medyadan paylaştı. Ayakta durmakta güçlük çeken Faik Öztürk için gelen yorumlara sinirlenen Safiye Soyman, açtı ağzını yumdu gözünü.

Faik Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Safiye Soyman, "Arkadaşlar Faik bey beni ve oğlumu görmek için 10 ve 16 saatlik yoldan geldi ayağa taşa takıldı bir anda ve onu jest olsun diye köyde davulla zurna ile karşıladılar ne alkol kullanır ne de sarhoş ne de hasta lütfen abuk subuk yorumlar yapmayın saygıyla saygıya davet ediyorum" diyerek sitem etti.