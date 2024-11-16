Farah Zeynep Abdullah, "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna bakın ne cevap verdi

16 Kasım 2024 10:15 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 10:15

Son olarak Bergen filmiyle gündemde yer alan Farah Zeynep arabasının içinde takipçilerinden gelen soruları cevapladı. "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna cevap veren Farah Zeynep Abdullah, "Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz" dedi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kurt Seyit ve Şura ile Masumlar Apartmanı gibi dizilerde rol alan Farah Zeynep Abdullah​, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Son olarak takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Farah Zeynep Abdullah, Hayatınız film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna Ahsen Eroğlu​ cevabını verdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH : KARDEŞ OLSAK BU KADAR BENZERİZ

Bir takipçisinin "Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna cevap veren Farah Zeynep Abdullah, cevap olarak Ahsen Eroğlu cevabını verdi. Farah Zeynep Abdullah, 'Deha'nın başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nu kendisine çok benzettiğini dile getirdi.

Abdullah, Ahsen Eroğlu’yla benzerliklerini vurgulayarak, "Bence Ahsen Eroğlu, çok benziyoruz. Bazen kendim sandığımda oldu. Erşan Kuneri'de sensin, bu falan diye bana baya video geldi. Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz." diyerek cevap verdi.