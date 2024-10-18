Farah Zeynep Abdullah ile Nur Sürer arasında sular durulmuyor! ''Densiz'' çıkışı geldi

18 Ekim 2024 17:29 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:32

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde aldığı ödülü Yılmaz Güney’e armağan eden Nur Sürer'e Farah Zeynep Abdullah tepki göstermişti. Günler sonra konuşan Nur Sürer, oyuncu Farah Zeynep Abdullah’a “Densiz” dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü Nur Sürer​ ile Binnur Kaya​ kazanmıştı. Nur Sürer ödülünü Yılmaz Güney’e adarken, oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ta tepki göstererek, "Ne Yılmaz Güney​'i be" ifadelerini kullanmıştı. Nur Sürer'den Farah Zeynep Abdullah​'a sert tepki geldi.

NUR SÜRER'DEN FARAH ZEYNEP'E SERT CEVAP

Nur Sürer, Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımından günler sonra cevap vererek, "Yılmaz Güney bizim sinemacılar için gerçekten çok önemli bir adam. Yeşilçam'dan bu yana gelen hikâyemizde hiçbir sinemacı Yılmaz Güney ile ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz. O bizim kıymetlimizdir. Sinemacıların kırmızı çizgisidir ama bazı densizler, filmi bile izlememiş. Herhangi bir Yılmaz Güney filmini izlememiş insanlar. Adam öleli 40 yıl olmuş, 30 yaşındaki biri Yılmaz Güney ile ilgili bir hikâye uydurabiliyor. Sorsan, bir Yılmaz Güney filmi seyrettin mi? Hayır." dedi.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz yıl da sosyal medyada yönetmen-oyuncu Yılmaz Güney hakkında, "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" demişti. Dava açacaklarını açıklayan Güney ailesine ise, "Ok, hakimi vurmak yok ama" yorumunda bulunmuştu.