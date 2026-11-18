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İstanbul
Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımı sonrası geçmiş olsun yorumları arttı.
Evde yeğeni ile oyun oynarken yaşadığı talihsiz kaza sonrasında burnu kırılan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine duyurdu.
Yeğeni ile oyun oynadığı esnada yaşadığı talihsiz kaza sonucunda burnu kırılan oyuncu, yüzünün yakın çekim fotoğrafını hesabından paylaştı.
Arkadaşı ile Whatsapp sohbetini paylaşıma ekleyen Abdullah'ın paylaşımı güldürdü. Evde sakin bir hayat yaşarken burnunun kırılmasına şaşıran arkadaşının "Evde otururken yeğenine kafa attırarak" mesajı da yüzleri güldürdü.
Evde yeğeni ile vakit geçirdiği esnada kafa kafaya çarpışarak burnundan hasar alan oyuncu, burnunun fotoğrafını yakın çekim olarak paylaştı. Arkadaşı ile arasında geçen diyalog ile güldürdü.