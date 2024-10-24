Faris Akarsu hayatını kaybetti! Ünlülerin müzik hocasıydı

24 Ekim 2024 11:01 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:02

Birçok ünlünün müzik öğretmeni olan müzisyen Faris Akarsu hayatını kaybetti. Faris Akarsu'nun ölüm haberini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı duyurdu.

TUSAŞ'ta tüyleri diken diken eden anlar yeniden gündem oldu!

TUSAŞ'ta tüyleri diken diken eden anlar yeniden gündem oldu!

Murat Boz, Ercan Saatçi, Aşkın Nur Yengi, Ufuk Yıldırım, İzel Çeliköz, Mahsun Kırmızıgül ve birçok ünlü isme hocalık yapan Faris Akarsu'nun ölümü öğrencilerini üzüntüye soktu. Birçok üniversitenin müzikal bölümünün kurucusu olan Faris Akarsu, birçok ünlü ismin de keşfedilmesini sağladı.

FARİS AKARSU HAYATINI KAYBETTİ

Faris Akarsu'nun hayatını kaybettiğini duyuran İstanbul Teknik Üniversitesi​ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı: "İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'mıza uzun yıllar emek vermiş, verdiği Batı Müziği, Kompozisyon ve Analizi, Piyano, Toplu İcra ve Batı Müziği Solfej dersleriyle sayısız öğrenciler yetiştirmiş duayen hocamız Faris Akarsu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

FARİS AKARSU KİMDİR?

İlk piyano eğitimini İhsan Balkır'dan alan Faris Akarsu, Almanya’da Essen Folkwang Hochschule’de Prof. Detlef Kraus’un öğrencisi olarak Beethoven’ın 32 Piyano Sonatını çalarak eğitimini tamamladı.