Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç evleniyor! "Çifte düğün" detayı dikkat çekti

Ramo, Diriliş Ertuğrul, Kanunsuz Topraklar ve Bir Umut Yeter dizilerinde rol alan 33 yaşındaki Esra Bilgiç ile aynı yaştaki iş insanı ve DJ Faruk Sabancı yaklaşık iki yıldır aşk yaşıyor. Magazinden uzak duran çiftin evlilik kararı aldığı iddia edildi.

ESRA BİLGİÇ İLE FARUK SABANCI EVLENİYOR

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın evlilik kararı aldığı öne sürüldü. Sosyete kulislerinde yayılan iddiaya göre ünlü çift; biri İtalya'da diğeri İstanbul'da olmak üzere çifte düğün yapmaya hazırlanıyor.

DÜĞÜNÜN BİR İTALYA'DA BİRİ İSTANBUL'DA

Çift, ilk töreni İtalya'nın meşhur kasabası Portofino'da, yaklaşık 200 kişilik çok özel bir davetli grubuyla gerçekleştirecek.

İddialara göre kutlamalar İtalya ile sınırlı kalmayacak. Portofino'daki romantik törenin ardından, İstanbul'da cemiyet ve sanat dünyasını bir araya getirecek geniş katılımlı bir düğün davetinin daha organize edileceği söyleniyor.

ESRA BİLGİÇ KAÇ YAŞINDA?

14 Ekim 1992 Ankara doğumlu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım atan Bilgiç, dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer aldı.

FARUK SABANCI KAÇ YAŞINDA?

18 Haziran 1992 doğumlu Faruk Sabancı, Sabancı ailesinin dördüncü kuşak üyesi, Türk DJ ve prodüktördür. Faruk Sabancı 2009 yılında DJ'lik yapmaya başladı.