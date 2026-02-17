Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç evleniyor! "Çifte düğün" detayı dikkat çekti

Son olarak Bir İhtimal Daha Var filminde rol alan Esra Bilgiç iki yıla yakın Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. Evlilik kararı alan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın İtalya ve İstanbul olmak üzere çifte düğün yapacağı iddia edildi.

Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç evleniyor!
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 14:20

Ramo, Diriliş Ertuğrul, Kanunsuz Topraklar ve Bir Umut Yeter dizilerinde rol alan 33 yaşındaki ile aynı yaştaki iş insanı ve DJ Faruk Sabancı yaklaşık iki yıldır aşk yaşıyor. Magazinden uzak duran çiftin kararı aldığı iddia edildi.

ESRA BİLGİÇ İLE FARUK SABANCI EVLENİYOR

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın evlilik kararı aldığı öne sürüldü. Sosyete kulislerinde yayılan iddiaya göre ünlü çift; biri İtalya'da diğeri İstanbul'da olmak üzere çifte yapmaya hazırlanıyor.

Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç evleniyor! "Çifte düğün" detayı dikkat çekti

DÜĞÜNÜN BİR İTALYA'DA BİRİ İSTANBUL'DA

Çift, ilk töreni İtalya'nın meşhur kasabası Portofino'da, yaklaşık 200 kişilik çok özel bir davetli grubuyla gerçekleştirecek.

Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç evleniyor! "Çifte düğün" detayı dikkat çekti

İddialara göre kutlamalar İtalya ile sınırlı kalmayacak. Portofino'daki romantik törenin ardından, İstanbul'da cemiyet ve sanat dünyasını bir araya getirecek geniş katılımlı bir düğün davetinin daha organize edileceği söyleniyor.

Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç evleniyor! "Çifte düğün" detayı dikkat çekti

ESRA BİLGİÇ KAÇ YAŞINDA?

14 Ekim 1992 Ankara doğumlu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım atan Bilgiç, dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer aldı.

Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç evleniyor! "Çifte düğün" detayı dikkat çekti

FARUK SABANCI KAÇ YAŞINDA?

18 Haziran 1992 doğumlu Faruk Sabancı, Sabancı ailesinin dördüncü kuşak üyesi, Türk DJ ve prodüktördür. Faruk Sabancı 2009 yılında DJ'lik yapmaya başladı.

Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç evleniyor! "Çifte düğün" detayı dikkat çekti
ETİKETLER
#Magazin
#evlilik
#düğün
#esra bilgiç
#Faruk Sabancı
#Magazin
