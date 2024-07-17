Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den boşanma sonrası ilk açıklama! "Hayat ışığımı yeniden kazandım"

17 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:35

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında evlendiği Volkan Bahçekapılı'dan geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. 2 kızları olan çift çocukları için arkadaş kalmaya devam ederken, takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Buse Terim, eski eşine göndermede bulundu.

BUSE TERİM'DEN BOŞANMA SONRASI MANİDAR PAYLAŞIM

Sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Buse Terim, 'Özel hayatınızı merak ediyor herkes. Nasılsınız?' sorusunu "İyiyim. İyi olmamam için de bir sebep yok. En önemlisi sağlığım yerinde, çocuklarım, dostlarım, ailem yanımda. Bir süreçten geçtim ve hayata yeniden başladım. Unuttuğum şeyleri yeniden yapmaya başladım, yapmadığım veya keşfetmeyi ertelediğim şeyleri yapıyorum. En önemlisi artık daha çok "ben" demeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Kendimi yeniden keşfediyorum da diyebiliriz. İçimde unuttuğum enerjimi, hayat ışığımı yeniden kazandım. Bu yüzden de iyiyim ve mutluyum." diyerek dikkat çeken bir cevap verdi.