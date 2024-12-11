Fatih Ürek photoshop'u abarttı! Takipçileri tanımakta zorlandı

11 Aralık 2024 11:59 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:59

Şarkıcı Fatih Ürek, son sosyal medya paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Photoshop'un ayarını kaçıran Fatih Ürek2i kimse tanıyamadı.

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Son dönemde 3 katlı villasının satışı nedeniyle gündemde olan Fatih Ürek, son sosyal medya paylaşımıyla da sosyal medyanın diline düştü. Photoshop'u abartan fatih Ürek'i takipçileri tanıyamadı.

TAKİPÇİLERİ FATİH ÜREK'İ TANIYAMADI

Fatih Ürek sık sık yüzündeki değişim ile gündeme geliyor. Estetik yaptırdığı iddiaları her seferinde yalanlayan Fatih Ürek, son paylaşımıyla da sosyal medyanın diline düştü.

Paylaşımıyla tanınmaz halde olan Fatih Ürek'e "Photoshop'u fazla kaçırmış" yorumları yapıldı. Fatih Ürek'e takipçilerinden "Seda Sayan ile yarışa mı girdiniz?", "Kimse beni inandıramaz" "Photoshop fazla kaçmış" gibi yorumlar yapıldı.