Fatih Ürek'in yasaklı madde kullandığı iddialarına hastaneden açıklama

15 Ekim 2025 Çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, hayatını kaybetti. Fatih Ürek'in vefatı sonrası ünlü ismin yasaklı madde kullandığı ve bu sebeple kalp krizi geçirdiği iddia edildi. İddialara cevap ise hastaneden geldi.

FATİH ÜREK'İN YASAKLI MADDE KULLANDIĞI İDDİALARINA CEVAP GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hastane tarafından yapılan açıklamada "Hastanın evindeki ilk müdahale sürecinde, nakil aşamasında ve hastanemizdeki yatış süresi boyunca, entübe halde olan ve bilincinin olmadığı bu süreçte; yapılan klinik değerlendirmeler ve tedavilerinde; son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği şekilde herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu veya bilgi söz konusu olmamıştır. Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar, tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur." ifadeleri yer aldı.

FATİH ÜREK'İN KIZ KARDEŞİ SEVİL ÜREK CENAZEDE FENALAŞTI

Cenaze töreni sırasında sanatçının tabutuna sarılan kız kardeşi Sevil Ürek, tören sırasında baygınlık geçirdi. Yakınlarının müdahalesiyle sakinleştirilen Sevil Ürek, "Herkes onu çok seviyordu, mekanı cennet olsun" diyerek kardeşine veda etti.

FATİH ÜREK'İN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in vefatının ardından, geçmişte verdiği bir röportajda dile getirdiği vasiyet niteliğindeki sözleri yeniden gündem oldu. Sanatçı, hayattayken en büyük arzusunun kendi adına bir vakıf kurulması ve çocuklar için okul yaptırılması olduğunu belirtmişti.