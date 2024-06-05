Fatma Karanfil'e büyük vefasızlık! Gözler o isimleri aradı

05 Haziran 2024 15:55 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 15:55

Aşk'ı Memnu'nun Şaheste'si Fatma Karanfil, son yolculuğa uğurlandı. Beşiktaş'ta bulunan Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve yakınları katıldı. Taziyeleri ise Karanfil'in yeğenleri Aslı ve Elif Karanfil kabul etti.

ÜNLÜ OYUNCUYA BÜYÜK VEFASIZLIK

Karanfil için öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu defnedildi. Ünlü oyuncunun cenazesine katılımın az olmasına ' Büyük vefasızlık' dedirtti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Türk ekranlarının çok değerli bir sanatçısıydı. Ben de onunla çalışma fırsatını elde ettim. Çok disiplinli, hayat dolu çok profesyonel bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. Üzüntülerini dile getiren Hülya Koçyiğit ise, "Türk sinemasının yıldızlarından birini daha ebediyete yolcu ediyoruz. O kadar güzel bir insandı o kadar güzel hatıralar bıraktı ki bize. Ruhu şad olsun. Biz onu çok sevdik. Ben onu ne yazık ki entübe edilmiş haliyle ziyaret ettim. Ben onunla konuştum. O bana gözleriyle selam verdi" dedi.