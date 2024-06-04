Fatma Karanfil'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Paylaşımlar peş peşe geldi

04 Haziran 2024 12:42 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 12:42

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Karanfil, bugün hayatını kaybetti. İki yıldır kanser tedavisi gören oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyuncunun ölümü ünlü isimleri de büyük üzüntüye boğdu.

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Canım Fatma... Güler yüzlü, samimi, içten, naif Fatma... Çok çok üzgünüm. Geçen hafta yanında seni ziyaret ettim, dilerim hissetmişsindir. Dilerim beni duymuşsundur. Benim için zor bir vedaydı güzel arkadaşım. Türk sinemasına ilk adımı attığında çocuk yıldız olarak parlamıştın. Emeklerin için, geride bıraktıkların için sonsuz teşekkürler. Şimdi bir yıldız daha kayıp gitti ne yazık ki... Canım Fatma'ma Allah'tan rahmet, evladı gibi sarıp sarmaladığı yeğenleri Elif ve Aslı başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum."

EMRE ALTUĞ

MELEK BAYKAL

"Türk sinemasının çok değerli oyuncusu Fatma Karanfil’i kaybetmişiz maalesef. Güzel insanlar birer birer terkediyorlar bizleri... Güzel insan mekânın cennet olsun inşallah. Ailesine, yakınlarına ve sanatçı dostlarına sabırlar diliyorum."

NEBAHAT ÇEHRE