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 | Dilek Ulusan

Fatma Turgut'un ehliyetine el konuldu

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, alkollü araç kullanırken çevirmeye takıldı. 41 yaşındaki Fatma Turgut'un ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

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Fatma Turgut'un ehliyetine el konuldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 13:25

Bir dönem Model grubunun solistliğini de üstlenen Fatma Turgut, alkollü şekilde otomobil kullanırken Beşiktaş'ta yakalandığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı.

FATMA TURGUT ALKOLLÜ YAKALANDI

Şarkıcı Fatma Turgut'un, 0.50 promil olan yasal sınırı aşarak, 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ünlü şarkıcıya, idari para cezası da uygulandı. Otomobil sporlarına merakıyla da bilinen Fatma Turgut, geçtiğimiz yıl düzenlenen Marmaris Ege Rallisi'nde, 000 öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda yer almıştı.

Fatma Turgut'un ehliyetine el konuldu

Konsere yetişmeye çalıştığını belirten şarkıcı alkol almadığını ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını savundu. Turgut'un para cezasının ve ehliyetine el konulması kararının iptal edilmesini talep ettiği öğrenildi. Ancak şarkıcının işlemlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.

Fatma Turgut'un ehliyetine el konuldu

Sıkça Sorulan Sorular

FATMA TURGUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
2 Ocak 1984 doğumlu Fatma Turgut, Aydınlıdır. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Klasik Gitar Bölümüne girdi. 2007 yılında daha sonra Model adını alacak olan "A Due Carmen" isimli rock müzik grubuna katıldı.
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#Ehliyetine El Konuldu
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