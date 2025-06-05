Fatma Turgut'un ehliyetine el konuldu

Bir dönem Model grubunun solistliğini de üstlenen Fatma Turgut, alkollü şekilde otomobil kullanırken Beşiktaş'ta yakalandığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı.

FATMA TURGUT ALKOLLÜ YAKALANDI

Şarkıcı Fatma Turgut'un, 0.50 promil olan yasal sınırı aşarak, 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ünlü şarkıcıya, idari para cezası da uygulandı. Otomobil sporlarına merakıyla da bilinen Fatma Turgut, geçtiğimiz yıl düzenlenen Marmaris Ege Rallisi'nde, 000 öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda yer almıştı.

Konsere yetişmeye çalıştığını belirten şarkıcı alkol almadığını ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını savundu. Turgut'un para cezasının ve ehliyetine el konulması kararının iptal edilmesini talep ettiği öğrenildi. Ancak şarkıcının işlemlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.