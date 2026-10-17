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Magazin
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 16:22

Fatoş Seğmen eşi neden öldü? Fatoş Seğmen'in kızı Alya'nın hastalığı neydi?

Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen, eşi Bülent Erdoğan'ın ardından kızı Alya Erdoğan'ın da hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. Seğmen'in sosyal medya paylaşımı sevenlerini üzerken, aileye ilişkin detaylar merak konusu oldu. Fatoş Seğmen eşi neden öldü? Fatoş Seğmen'in kızı Alya'nın hastalığı neydi?

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Editor
 Simal Güdüm
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Fatoş Seğmen eşi neden öldü? Fatoş Seğmen'in kızı Alya'nın hastalığı neydi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 16:22

2004 Türkiye güzeli yarışmasında ikinci olan manken, oyuncu ve sunucu Fatoş Seğmen'den üzücü haber geldi. Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın vefatını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Ünlü ismin yaşadığı kayıp, sevenlerini yasa boğdu. Gelişmenin ardından Fatoş Seğmen'in eşi Bülent Erdoğan'ın ölüm nedeni ile kızı Alya Erdoğan'ın hastalığı araştırılmaya başlandı.

FATOŞ SEĞMEN'İN EŞİ BÜLENT ERDOĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Fatoş Seğmen'in eşi Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetti. CNN Türk'te yer alan haberde, Malatyalı iş insanı Erdoğan'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fatoş Seğmen eşi neden öldü? Fatoş Seğmen'in kızı Alya'nın hastalığı neydi?

Bülent Erdoğan'ın ölümüne yol açan rahatsızlığın ne olduğuna ilişkin ise paylaşılan haberde ayrıntılı bir bilgi yer almadı.

Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Fatoş Seğmen, bu kez kızı Alya Erdoğan'ın ölüm haberiyle sarsıldı.

FATOŞ SEĞMEN KIZI ALYA'NIN HASTALIĞI NEYDİ?

Fatoş Seğmen'in kızı Alya Erdoğan'ın neden hayatını kaybettiği merak ediliyor. Ancak Seğmen, kızının vefatını duyurduğu sosyal medya paylaşımında ölüm nedenine veya bilinen bir hastalığına ilişkin açıklama yapmadı.

Fatoş Seğmen eşi neden öldü? Fatoş Seğmen'in kızı Alya'nın hastalığı neydi?

Fatoş Seğmen, kızının vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. Kızına olan sevgisini dile getiren Seğmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Fatoş Seğmen eşi neden öldü? Fatoş Seğmen'in kızı Alya'nın hastalığı neydi?

“Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekanın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim”

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?

31 Mayıs 1982'de 'de dünyaya gelen Fatoş Seğmen, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Modellik kariyerine başlayan Seğmen, 2004 yılında yarışmasında ikinci oldu. Aynı yıl Ekvador'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Televizyon dünyasında da kariyerini sürdüren Seğmen, sunuculuk yaptı ve çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Oyunculuk çalışmalarında “Ah Polis Olsam”, “Kuş Dili”, “Gemilerde Talim Var” ve “Yalancı Romantik” gibi yapımlarda yer aldı. Sinan Çetin'in yönettiği “Kağıt” filminde de rol aldı.

ETİKETLER
#izmir
#Miss Turkey
#Ege Üniversitesi
#Fatoş Seğmen
#Alya Erdoğan
#Bülent Erdoğan
#Magazin
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