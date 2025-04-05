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 | Dilek Ulusan

Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye eleştiri: Mourinho artık gitsin

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan müzisyen Fazıl Say, tuttuğu takımı eleştirdi. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Fazıl Say, "Mourinho artık gitsin" dedi.

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Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye eleştiri: Mourinho artık gitsin
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 13:59

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanan olaylı derbi maçıyla ilgili paylaşım yaptı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü müzisyen, tuttuğu takımı, takımın teknik direktörü José Mourinho ve takımın başkanı Ali Koç'u eleştiren bir yazı paylaştı.

FAZIL SAY'DAN FENERBAHÇE ELEŞTİRİSİ

José Mourinho'nun maç sonunda Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkma anını gösteren videoyu paylaşan Fazıl Say; "Küçük çocukken bir takım tutuyorsunuz taraftarı oluyorsunuz, futbolcuları seviyorsunuz filan. Tüm bir ömür… İşin aslı; futbol maçı. Çünkü dertlerden kaçış. Arkaik deşarj işi. Herkes için farklı olay ama içgüdüler aynı ama bu naif konu bu ülkede çok tatsız bir noktaya vardı. Fenerbahçe ile şu şuurunu tamamen kaybetmiş Mourinho ve 7 yıldır tam bir başarısızlığın iflasını çeken Ali Koç artık son haftalarına gelmiştir" dedi.

Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye eleştiri: Mourinho artık gitsin

Say, sosyal medya paylaşımına, "Ali Koç tonla para yığdığı halde başaramadı. İdeolojik olarak da ortamı yönetemedi. Türk sporuna hayli hasar vererek iş yürütmeye kalkışınca olmuyor. Güzide rakiplerini düşman ilan edince olmuyor. Gitme vakti gelmiştir. Tüm dünyaya en iyi nasıl rezil olunur aşağıdaki video her şeyi anlatıyor. Öylesine ki; Okan Buruk’un kendini yere attığı an bir saat reklamına bile konu olmuş… Güldüm…. “Special one”... Mourinho, sezon sonuna kadar ceza alsın ve artık gitsin. İyi gitmedi bu hikaye. Buraya kadar… İsterse her maçı kazansınlar; gönüllerde farklı şeyler kaybettiler. Çünkü… Şu “en naif” şeyi…" notuyla eleştiri yağdırdı.

Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye eleştiri: Mourinho artık gitsin

Sıkça Sorulan Sorular

FAZIL SAY KİMDİR?
14 Ocak 1970 doğumlu Fazıl Say, Ankaralıdır. Babası, yazar, edebiyatçı ve müzikolog Ahmet Say, annesi eczacı Ayşe Gürgün Özsoyeller'dir. Sahneye ve televizyona ilk çıkışı 1979 yılında 23 Nisan günü bir çocuk şenliği programında Müjdat Gezen, Sezen Aksu ve Erol Evgin gibi isimlerin konuk olduğu programa 8 yaşında kendi bestesini çalarak çıktı. 1994'te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında birincilik kazanan Say, 1995'te New York'ta yapılan kıtalararası yarışmanın da birincisi olarak konser kariyerine başladı.
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