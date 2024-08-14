Fenerbahçe elendi, Serhat Akın Acun Ilıcalı'ya yüklendi!

14 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:19

Eski futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe takımının yönetiminde olan Acun Ilıcalı'yı eleştirerek, daha önce yarıştığı Survivor yarışması üzerinden ağır eleştiride bulundu. Acun Ilıcalı'nın daha önce bahsettiği transferlerden söz eden Serhat Akın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SERHAT AKIN'DAN ACUN ILICALI'YA AĞIR ELEŞTİRİ

Eski Survivor yarışmacısı Serhat Akın, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı hakkında, "Acun Ilıcalı bu takımın As başkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Ya Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor?" açıklamasını yaptı.

Eski futbolcu Serhat Akın, maç sonrası eleştirilerini sürdürerek, "Mourinho bugün sadece Lille’i değil, Fenerbahçe yönetimini de yenemedi. Maçın buraya kadar gelmesinin tek sebebi Mourinho. Mourinho gibi bir adamı getirip, Şampiyonlar Ligi’ne gidememenin hesabını kim verecek? Sen adama 6 haftadır oyuncu getirmemişsin. En-Nesyri hazır değil!" dedi.