Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Barış Kılıç'tan sert tepki

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a burnunu sıktı. Yaşanan olaya tepki gösteren Kızılcık Şerbeti oyuncusu Barış Kılıç, "Hayatımda ilk defa bu kadar utandım takımdan" dedi.

Dün oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın finalinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a burnunu sıktı. Yaşananlara tepki gösteren Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, peş peşe paylaşım yaptı.

BARIŞ KILIÇ, FENERBAHÇE'YE SİTEM ETTİ

Kılıç, paylaşımında, "Rezalet! Hayatımda ilk defa takımdan bu kadar utandım. Takım sahte kabadayı dolu. Konuşacak bir şey yok. Tebrikler Galatasaray" dedi.

Barış Kılıç bir başka paylaşımında ise, "Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale soktunuz, utanın biraz! Bugün mücadelenizi gördük. Bunca taraftara yazık. Sahada yürüdünüz hepiniz, umrunuzda değil arma. Yazıklar olsun! Anca ucuz kabadayılık" şeklinde bir not düştü. Barış Kılıç paylaşımını kısa süre sonra sildi.