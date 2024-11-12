Fenerbahçe oyuncusu Samet Akaydın gönlünü Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’a kaptırdı

12 Kasım 2024 09:43 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:44

Fenerbahçe’de forma giyen ünlü futbolcu Samet Akaydın ile Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteriyle yer alan Hazal Çağlar’ın aşk yaşadığı ortaya çıktı. İki ünlü ismin aşklı Samet Akaydın'ın yaptığı yorum ile ortaya çıktı.

Bu sezon kiralık olarak oynadığı Panathinaikos takımından Fenerbahçe’ye geri dönen Samet Akaydın’ın özel hayatı da ortaya çıktı. Sivasspor maçında Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini yaşayan Samet Akaydın’ın Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar ile aşk yaşadığı öğrenildi.

SAMET AKAYDIN İLE HAZAL ÇAĞLAR AŞK YAŞIYOR

Sosyal medya yorumlarından aşk yaşadıkları ortaya çıkan çiftten Samet Akaydın, Hazal Çağlar’ın 22 Ekim’de yaptığı paylaşıma yorum yaptı. Bir süredir birlikte olan çift, artık ilişkilerini ise saklamıyor.

Hazal Çağlar'ın son paylaşıma yorum yapan Samet Akaydın, ilişkisini duyurdu. Samet Akaydın, Hazal Çağlar'ın fotoğrafına kırmızı kalp emojisi koydu, ünlü oyuncu da kalp emojisi koyarak futbolcuya cevap verdi.