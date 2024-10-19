Fenerbahçe'den Rihanna ve ASAP Rocky ile dev anlaşma! Gelir beklentisi büyük

19 Ekim 2024 17:06 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 17:06

Fenerbahçe kulübü, Rihanna ve ASAP Rocky ile dev anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe bu iş birliğinden 50 milyon dolarlık gelir elde etmeyi bekliyor.

Fenerbahçe​ bu yıl pazarlama alanında da büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna​, ve eşi ASAP Rocky ile tanıtım anlaşması yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN DEV PROJE

Fenerbahçe'nin dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan Rihanna ve eşi ASAP Rocky ile dev bir tanıtım anlaşması yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Asbaşkan Acun Ilıcalı​ önderliğinde gerçekleştirilecek bu anlaşma, kulübün global çapta tanıtımını sağlayacak.

RIHANNA VE ASAP ROCKY FENERBAHÇE STADINDA

Anlaşma kapsamında, dünyaca ünlü çiftin Fenerbahçe’nin maçlarını Ülker Stadyumu’nda izleyeceği ve sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe formasıyla paylaşımlar yapacağı belirtiliyor. Sosyal medya hesabından 151 milyon takipçisi olan Rihanna'nın, Fenerbahçe’nin global marka değerini önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor.

FENERBAHÇE'DE RIHANNA GELİRİ

Fenerbahçe Yönetimi’nin bu anlaşmadan 50 milyon Dolar’lık bir gelir elde etmeyi beklediği öğrenildi. Dünya çapında büyük ses getirmesi beklenen bu iş birliğinin, kulübün ticari başarısına ciddi bir katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.