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Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü evlilik yüzüğünde çığır aştı! Serra Pak'a milyonluk yüzük taktı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 12:48 - Güncelleme : 15 May 2024 12:48
Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü evlilik yüzüğünde çığır aştı! Serra Pak&#039;a milyonluk yüzük taktı

Fenerbahçe oyuncusu Çağlar Söyüncü, uzun süredir beraber olduğu Serra Pak'a evlenme teklifi etti. Pak, milyonluk yüzüğünü sosyal medyadan paylaştı.

 Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, evleniyor. Milyonluk yüzükle evlenme teklifi eden Söyücü ve Serra Pak'ın yaz aylarında evleneceği konuşuluyor. 

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN MİLYONLUK YÜZÜKLE EVLENME TEKLİFİ 

Bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 14 maça çıkan Çağlar Söyüncü, özel yapım olduğu öne sürülen yaklaşık 1 milyon liralık yüzükle sevgilisi Serra Pak'a evlenme teklifi etti. Arkadaşlarıyla kutlama yapan Pak, yüzüğünü de sosyal medyadan paylaştı. 

Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü evlilik yüzüğünde çığır aştı! Serra Pak'a milyonluk yüzük taktı - 1. Resim

Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü evlilik yüzüğünde çığır aştı! Serra Pak'a milyonluk yüzük taktı - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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