Fenomen Aleyna Göreci hakkında karar çıktı! Yasadışı bahis soruşturmasında tutuklanmıştı

26 Aralık 2024 12:50 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:09

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan fenomen Aleyna Göreci, bugün hakim karşısına çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme, sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci'nin tahliyesine hükmetti.

Yasadışı bahis​ reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla tutuklanan, 3 yıla kadar hapsi talep edilen sosyal medya​ fenomeni Aleyna Göreci hakim karşısına çıktı. Duruşmada alınan savunmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Göreci’nin tahliyesine hükmetti.

FENOMEN ALEYNA GÖRECİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan ve 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen, sosyal medyada 170 bin takipçisi bulunan fenomen Aleyna Göreci hakim karşısına çıktı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aleyna Göreci ve avukatı hazır bulundu. “Bir oyun sitesi olduğunu ve bu sitenin reklamını yapmam karşılığında ücret verileceğini söylediler” Savunma yapan sanık Göreci, “Sosyal medyada yaklaşık 170 bin takipçim var, hepsi organik değil. Öncelikle böyle bir konudan burada olduğum için çok üzgünüm. Sosyal medyada Gencay isimli bir şahıs bana ulaştı. Bir oyun sitesi olduğunu ve bu sitenin reklamını yapmam karşılığında ücret verileceğini söylediler, kabul ettim, paraya da ihtiyacım vardı. Reklamını bir süre yaptım. Link gönderdiler, gönderdikleri linki içeriğine bakmadan hikayemde paylaştım. 10 gün boyunca her gün paylaştım, reklamını yaptım. Günlük olarak bin ile bin 500 arası bir para yatıyordu. 10 gün sonra beni bilişim suçlarından aradılar ve karakola davet ettiler. Bana, bu sitenin yaşa dışı bahis sitesi olduğunu söylediler. Karakolda bu sitenin başıma açabileceği sorunları söylediler. Daha sonra siteyle iletişimimin olmadığına dair sosyal medya hesabımdan paylaşım yaptım. Sonrasında hiçbir şekilde siteyle ilgili paylaşım yapmadım. Daha sonra tutuklandım. Bir buçuk aydır tutukluyum, çok pişmanım, tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Savunma yapan sanık avukatı, aynı dosyada yer alan diğer sanıkların tutuksuz yargılandığını belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.