Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Fenomen Banu Parlak'ın yargılanmasına başlandı

Beylikdüzü’nde sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeğinin, komşusunun köpeğini öldürmesi ve yakınları tarafından darp edilmesi iddiasıyla ilgili açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya Banu Parlak katılmazken, dosyadaki eksiklikler giderilmek üzere dava 30 Kasım’a ertelendi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 12:10

Banu Parlak'ın köpeğinin komşusunun köpeğini öldürmesi ve yakınları tarafından darp edilmesinin ardından açılan davanın görülmesi başlandı. Banu Parlak'ın yargılandığı dava 30 Kasım tarihine ertelendi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Beylikdüzü'nde sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeğinin komşunun köpeğine saldırdığı ve ölümüne neden olduğu olayla ilgili davada ilk duruşma görüldü.
Olay 2024 yılında Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı.
Banu Parlak'ın köpeği Drago, komşusunun köpeği Leo'ya saldırarak ölümüne sebep oldu.
Olay sonrası Leo'nun sahibinin de darp edildiği iddia edildi.
Davada eksiklikler olduğu gerekçesiyle duruşma 30 Kasım 2026'ya ertelendi.
Banu Parlak 1987 doğumlu olup aslen Kastamonuludur ve 2016'da çıkardığı 'Narin Yarim' şarkısıyla tanınmıştır.
BANU PARLAK'IN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Olay, İstanbul Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi’nde 2024 yılında yaşanmıştı. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği Drago, komşusunun köpeği Leo’ya saldırarak ölümüne sebep olmuştu. Olay sonrası iddiaya göre Leo’nun sahibi de Parlak’ın yakını tarafından darp edilmişti. Konuyla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Leo’nun sahipleri ve avukatı katılırken Banu Parlak ise yer almadı. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, şüphelilerin tespiti için 30 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

"SANIK HAPİS CEZASIYLA YARGILANIYOR"

Duruşma sonrası açıklamada bulunan müşteki Yasemin Kılıç’ın avukatı Sevde Canik, "Yargılamamız bugün başladı. Sanık hapis cezasıyla yargılanıyor. İnşallah iyi bir yargılama süreci geçirdikten sonra hak ettiği cezayı alacağını düşünüyoruz. Çok fazla eksiklik var dosyada bugün onları dile getirdik. Toplanmayan delillerimiz hiç dosyaya eklenmeyen şüpheliler var. Şu an sanık kürsüsünde olması gerekirken bu kişiler bunların eklenmesini istedik. Leo için adaletin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.

BANU PARLAK KAÇ YAŞINDA?

1987 doğumlu Banu Parlak, Aslen Kastamonuludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak, 2016 yılında çıkardığı Narin Yarim isimli şarkısıyla dönemin top listine girmeyi başarmıştır.

BilgiDeğer
Adı SoyadıBanu Parlak
Doğum Yılı1987
Aslen NereliKastamonu
Tanınma NedenleriSosyal medya paylaşımları, seslendirdiği şarkılar
Önemli Başarısı2016 yılında çıkardığı 'Narin Yarim' şarkısıyla top listine girmesi
