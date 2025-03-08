Fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti! Testo Taylan sosyal medyadan duyurdu

Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla tanınan 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür, geçtiğimiz aylarda aşırı kilo nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi altında olan Efecan Kültür'ün hayatını kaybettiğini Testo Taylan duyurdu.

Sosyal medyada kamera karşısına geçip yemek yiyen 24 yaşındaki Efecan Kültür geçtiğimiz ay, obezite sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür'ün hayatını kaybettiğini Testo Taylan duyurdu.

EFECAN KÜLTÜR HAYATININ KAYBETTİ

Efecan Kültür, Güney Kore'den dünyaya yayılan ve "Mukbang" olarak bilinen, izleyicilerin karşısında büyük porsiyonlar halinde yemek tüketilen akımla adını duyurmuştu. TikTok'ta 156 bini aşkın takipçisi bulunan Kültür, yayınlarıyla fenomen haline geldi.

Mukbang nedeniyle aşırı kilo alan ve hareket etmekte zorlanan Kültür, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, genç fenomen hayatını kaybetti. Efecan Kültür'ün hayatını kaybettiğini fenomen Testo Taylan duyurdu. Taylan, "Efecan'ı maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ayaklanması için umudum vardı. Başaramadık" dedi.

EFECAN KÜLTÜR KİMDİR?

Efecan Kültür "İnsanların internet üzerinden diğer insanların yemek yemesini izlemesi" olarak da tanımlanan Güney Kore çıkışlı 'Mukbang' akımı videoları ile biliniyordu. 24 yaşındaki Efeacn Kültür geçtiğimiz ay aşırı kilo nedeniyle hastaneye kaldırıldı.