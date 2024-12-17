Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında karar çıktı! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanmıştı

17 Aralık 2024 15:56 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:05

Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ilk duruşmada tahliyesine karar verildi. İbrahim Yılmaz savunmasında, amacının yasa dışı bahis reklamı yapmak olmadığını anlatarak, reklamlar üzerinden para kazandığını belirtti.

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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında olduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İBRAHİM YILMAZ TAHLİYE​ EDİLDİ

Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Yılmaz içerik üreticisi olduğunu, halka mikrofon uzatarak videolar çektiğini söyledi.

Yılmaz, takipçi sayısı fazla olduğu için şirketlerin kendisine ulaştığını, paylaştığı videoların izlenme sayısına göre şirketlerden para kazandığını, amacının yasa dışı bahis​ reklamı yapmak olmadığını anlatarak, reklamlar üzerinden para kazandığını savundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan İbrahim Yılmaz hakkında "kişileri reklam​ vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan soruşturma yürütüldü.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Yılmaz hakkında üzerine atılı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor.