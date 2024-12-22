Fenomen Kaan Özdil sevgilisi Ecem Su Yeloğlu'nun eski sevgilisini canlı yayında öldüresiye dövdü!

22 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 16:48

Fenomen Ecem Su Yeloğlu ve kendisi gibi fenomen sevgilisi Kaan Özdil'in yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi. Yeloğlu'nun eski sevgilisi Ramazan Ş.'yi tekme tokat döven Özdil bir de genç adamın eşyalarını gasp etti. Özdil ve Yeloğlu hakkında, 39 ve 37 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Ecem Su Yeloğlu ve sevgilisi Kaan Özdil'in yaptıkları mahkemeye taşındı. Ece Yeloğlu'nun eski sevgilisi Ramazan Ş. iddialara göre fenomeninin kapısına gitti. Eski sevgilisi Ramazan Ş'.yi eve alan Yeloğlu, hemen Özdil'e mesaj atarak eve gelmesini söyledi. Eve gelen Özdil, sevgilisinin eski sevgilisini tekme tokat dövmeye başladı. Korkunç anları bir de takipçileriyle paylaşmak için canlı yayın açan fenomenler herkesi şoke etti. Özdil, daha sonra Ramazan Ş.'nin cebindeki parasını ve kolundaki saatini zorla aldı.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Olayın ardından Ramazan Ş., iki fenomenden de şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanık Kaan Özdil'in mağduru vücudunda kırıklar oluşacak şekilde darp ettiği, sinkaflı sözlerle hakaret ettiği ve ölümle tehdit ettiği ifade edildi. Sanık Ecem Su Yeloğlu'nun ise Özdil'i adrese çağırarak olaya azmettirdiği ve video kaydı yaparak suça iştirak ettiği kaydedildi.

37 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Ekran Haber'de yer alan haberde; sanıklar Özdil ve Yeloğlu hakkında 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'Mala zarar verme', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme' suçlarından 16 yıl 4 aydan 37 yıla kadar hapis istendi.

Ayrıca sanık Kaan Özdil'e 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talep edildi.