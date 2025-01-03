Fenomen Kandıralı Ferdi tutuklandı! 3,5 yıl hapse çarptırıldı

03 Ocak 2025 17:46 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:47

Şarkıları yanlış söylemesiyle ünlenen Kandıralı Ferdi adıyla tanınan 28 yaşındaki Ferdi Gülezen’in karıştığı bir kavga nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. Ferdi Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Kocaeli​'nin Kandıra​ ilçesinde, "konut dokunulmazlığı ihlali"ne ilişkin davada aldığı 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen yakalanıp cezaevine konuldu.

KANDIRALI FERDİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016 yılında konut dokunulmazlığı ihlali yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan ve söz konusu hüküm Yargıtayca onanan "Kandıralı Ferdi" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen'in ilçede olduğunu tespit etti. Gülezen, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Gülezen, cezaevine teslim edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kandıralı Ferdi adıyla tanınan Ferdi Gülezen, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve şarkıları kendine özgü bir şekilde yanlış söyleyerek fenomen haline gelen bir fenomendir. Karıştığı kavga sonrası tutuklanan Kandıralı Ferdi'nin haberi aldıktan sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı.